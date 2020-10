Warnstreiks am Montag bei BSM und Rheinbahn

Monheim/Langenfeld Für Montag hat die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte des Monheimer Busbetreibers BSM, der Rheinbahn sowie des privaten Omnibusgewerbes zum Warnstreik aufgerufen.

Für Dienstag kündigt Verdi wegen der laufenden Tarifverhandlungen weitere Arbeitsniederlegungen im öffentlichen Dienst im Kreis Mettmann an: So seien Beschäftigte der Kreisverwaltung Mettmann, des Jobcenters sowie der LVR-Klinik Langenfeld zu einem ganztägigen Streik aufgerufen, außerdem der Ratinger und Mettmanner Stadtverwaltungen. Auch die Rheinbahn streikt laut Verdi am Dienstag.