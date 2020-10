verdi ruft zu Streik auf : Gewerkschaft ruft erneut zum Streik auf

Busse der Rheinbahn bleiben am Montag im Depot. Foto: picture alliance / dpa/Monika Skolimowska

Kreis Mettmann Die Gewerkschaft ver.di ruft am Montag, 19. Oktober, Beschäftigte der Rheinbahn sowie des privaten Omnibusgewerbes zum Streik auf. Am Dienstag, 20. Oktober, streiken erneut Bereiche des öffentlichen Dienstes im Kreis Mettmann. Auch Ratingen ist betroffen.

Insbesondere sind am Dienstag die Stadtverwaltungen inklusive städtischer Kitas und der Gesundheitsbereich betroffen. Es werden die Beschäftigten der Stadtverwaltungen Mettmann und Ratingen, der Kreisverwaltung Mettmann, des Jobcenters sowie der LVR-Klinik Langenfeld zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Auch die Rheinbahn streikt am Dienstag.

Die Streiks werden auf der Grundlage eines strengen Corona-Hygienekonzeptes organisiert, so dass es keine zentrale Streikversammlung geben wird. Die Streikenden treffen sich vor Ort.

Die Arbeitgeber im Öffentlichen Dienst haben am Freitag schriftlich ein erstes Angebot zu Gehaltserhöhungen vorgelegt. „Die angebotenen Lohnsteigerungen sind geradezu respektlos und die Laufzeit ist mit 36 Monaten eindeutig zu lang“, kritisiert Uwe Foullong, stellvertretender Geschäftsführer des ver.di-Bezirks Düssel-Rhein-Wupper, „das ist sehr enttäuschend und ein Ausdruck mangelnder Wertschätzung. Von einem Durchbruch sind wir weit entfernt“, kritisiert der Gewerkschafter. Deshalb seien weitere Streiks im Vorfeld der dritten Tarifverhandlungsrunde am 22. und 23. Oktober in Potsdam erforderlich. Ver.di fordere insbesondere eine Einkommenserhöhung von 4,8 Prozent, mindestens 150 Euro sowie eine Erhöhung der Ausbildungs- und Praktikumsentgelte um 100 Euro.