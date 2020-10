Am Mittwoch in Remscheid : Kindergärtnerinnen und Müllabfuhr streiken

In Remscheid lässt Verdi streiken. Foto: dpa/Jan Woitas

Remscheid Zweimal haben bisher die Busfahrer in Remscheid gestreikt. Nun treten am Mittwoch Angestellte der Technischen Betriebe und Kindergärtnerinnen in den Warnstreik.

Die Gewerkschaft Verdi ruft alle Tarifbeschäftigten, Auszubildenden und Praktikanten bei der Stadtverwaltung Remscheid inklusive der Technischen Betriebe und der Kindertageseinrichtungen zu einem Warnstreik am Mittwoch auf.

Sie will damit Druck auf die kommunalen Arbeitgeber ausüben, die bisher noch kein Angebot vorgelegt haben. Die Gewerkschaft fordert eine Tariferhöhung um 4,8 Prozent, mindestens aber um 150 Euro monatlich. Die Arbeitgeber verweisen auf die leeren Kassen der Kommunen.

(cip)