Auszeichnung : Ihr Herz schlägt für Remscheid

Remscheid Die beiden ehemaligen Oberbürgermeister von Remscheid, Beate Wilding (SPD) und Fred Schulz (CDU), wurden während eines Festaktes im Teo Otto Theater zu Ehrenbürgern ernannt.

Es ist eine besondere Auszeichnung, die nicht häufig und längst nicht jedem erteilt wird: Gerd Ludwig Lemmer, von 1961 bis 1963 ehrenamtlicher Bürgermeister der Stadt, war bislang der Letzte, der sich 2008, auf Beschluss des Rates in eine schmale Liste von bis dato 26 Ehrenbürgern einreihen durfte. Seit Samstag sind zwei dazu gekommen, die sich nicht nur als Stadtoberhäupter, sondern auch in anderen Funktionen um die Remscheid verdient gemacht haben.

Beate Wilding war von 2004 bis 2014 nicht nur das erste weibliche Stadtoberhaupt Remscheids, sie ist nun auch die erste Frau, die zur Ehrenbürgerin ernannt wurde. Für diesen besonderen Anlass hatte sich ursprünglich die ehemalige NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) als Laudatorin angekündigt. Am Ende sprang Wildings langjähriger Weggefährte und ehemaliger Büroleiter Sven Wiertz ein. Eine gute Wahl, schließlich konnte der heutige Stadtkämmerer einige Anekdoten aus der gemeinsamen Zeit erzählen. Wie etwa dieser Moment, als vor 13 Jahren drei damals noch junge Sozialdemokraten, Wiertz, der heutige Landtagsabgeordnete Sven Wolf und der heutige SPD-Geschäftsführer Antonio Scarpino, Wilding zu einem Abendessen mit selbstgemachtem Nudelauflauf einluden, um sie zu einer Kandidatur als Oberbürgermeisterin zu bewegen. Wilding, die sich schon mit 17 Jahren in der Gewerkschaft starkmachte, trat 1986 der SPD bei, gehörte ab 1994 dem Rat an und lenkte von 2004 bis 2014 als Rats- und Verwaltungschefin die Geschicke der Stadt. In ihre Amtszeit fielen Projekte wie der Brückenpark Müngsten, der Ausbau von Betreuungsangeboten sowie der Beginn der Verlegung von Stolpersteinen.