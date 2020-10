Coronazahlen in Remscheid : Inzidenzwert liegt weiter unter der kritischen Marke

Coronazahlen in Remscheid

Remscheid Laut dem Gesundheitsamt gibt es aktuell 104 Remscheiderinnen und Remscheider, die an Covid-19 erkrankt sind und sich deswegen in angeordneter Quarantäne befinden. Damit gibt es insgesamt 624 positiv getestete Remscheider.

501 Personen gelten als genesen, 19 Menschen sind an der Krankheit gestorben. Auf dieser Basis meldet das Robert-Koch-Institut aktuell für Remscheid einen Inzidenzwert von 43,1. Am Sonntag lag er bei 44, am Samstag überschritt er mit 51,2 die kritische Marke von 50.