Menschenkette um das Rathaus geplant : Warnstreik: Mülltonnen werden heute nicht geleert

Auch die Erzíeherinnen hatten kürzlich in Duisburg gestreikt. Die Kitas sollen am Mittwoch aber nicht betroffen sein. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Die Mülltonnen in Duisburg bleiben am Mittwoch wohl ungeleert, und wer zur Sparkasse in der City will, sollte seinen Besuch vielleicht auf einen anderen Tag verschieben. Auch bei der Stadtverwaltung wird nicht alles rund laufen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die rund 2,3 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen streiken nun schon in der vierten Woche in allen Bereichen des öffentlichen Dienstes. In Duisburg wird dazu am heutigen Mittwoch die nächste Warnstreik-Runde eingeläutet. Das teilte die Gewerkschaft Verdi am Dienstag mit.

Vor dem nächsten Verhandlungstermin am 22. und 23. Oktober ruft der Verdi-Bezirk Duisburg-Niederrhein die Beschäftigten folgender Betriebe zu einem gemeinsamen Warnstreik auf: Sparkasse Duisburg, Wirtschaftsbetriebe Duisburg (WBD), Stadtwerke, Sana Klinikum, Jobcenter, Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt sowie die Beschäftigten der Stadtverwaltung Duisburg. Für die Wirtschaftsbetriebe bedeutet das, dass sich die Abfuhr der Mülltonnen um einen Tag nach hinten verschiebt. Die Recyclinghöfe Nord, Süd und West bleiben heute geschlossen, nur der in Hochfeld ist geöffnet.

„Wir sind in engem Kontakt mit der Polizei Duisburg“, so die Bezirksgeschäftsführerin Martina Hüskes, „um unser gesetzlich verankertes Grundrecht auf Streik auch unter Corona-Bedingungen ausüben zu können. Unser Hygienekonzept steht und hat sich bewährt.“

„Um 10 Uhr treffen sich die Streikenden auf dem Duisburger Burgplatz. Mit Delegationen aus den aufgerufenen Betrieben planen wir eine Menschenkette rund um das Rathaus, erklärt der ver.di-Gewerkschaftssekretär Markus Renner. „Wir müssen gerade jetzt, vor dem nächsten Verhandlungstermin, zeigen, dass wir auch unter Corona-Bedingungen für unsere Forderungen streiken.“

Schon in den vergangenen Tagen hatte es in Duisburg Warnstreiks bei Bus und Bahn, bei der Sparkasse, dem Straßenverkehrsamt und dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt gegeben.

(mtm)