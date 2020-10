Auto prallt gegen Bus der Remscheider Stadtwerke : Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Auch die Polizei wurde zu dem schweren Unfall gerufen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ehringhausen Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam es am Samstag gegen 13.20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet eine 19-jährige Solingerin mit ihrem Opel Corsa in den Gegenverkehr.

