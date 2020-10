Bustickets : Ticketverkauf ab Montag wieder im Bus möglich

Tickets gibt’s bald wieder beim Fahrer. Foto: Stadt Monheim/Norbert Jakobs

Monheim Monheim (og) Ab Montag, 26. Oktober, können Fahrgäste in Monheim wieder vorne beim Fahrer in den Bus einsteigen. Das gilt für BSM-Busse mit einem entsprechenden grünen Aufkleber an den Hintertüren.

