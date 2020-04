Langenfeld : 20-Jährige täuscht Unfallflucht vor

Foto: dpa/Carsten Rehder

Langenfeld (elm) Keinen Führerschein mehr, dafür ein Strafverfahren am Hals. Das sind die Folgen eines Unfalls, den eine 20-Jährige in der Nacht auf Sonntag im betrunkenen Zustand verursacht hat. Am Sonntag, gegen 3.35 Uhr, meldete sie sich telefonisch bei der Polizei und behauptete, nach ihrer Rückkehr nach Hause frische Unfallschäden an ihrem Wagen festgestellt zu haben.

