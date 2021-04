Aus dem Polizeibericht : 20-Jähriger ohne Führerschein verursacht Unfall in Hilden

Der Polizei gelang es schnell, die falschen Angaben des 20-jährigen Hildeners über den Unfallverursacher zu widerlegen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Hilden Gleich mehreren Strafverfahren muss ein 20-jähriger Hildener nach einem Unfall auf der St. Konrad-Allee entgegensehen. Dabei entstand am späten Montagabend ein Schaden von rund 4000 Euro. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, befuhr der junge Hildener mit einem blauen Peugeot 208 die Sankt-Konrad-Allee in Richtung Kölner Straße.

