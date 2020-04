Monheim : BSM verschenkt Masken an Fahrgäste

Masken verteilen für den ÖPNV in Monheim: Oliver Kürzel. © und Foto: RALPH MATZERATH, Sandstraße 7, 42781 HAAN - Veröffentlichung gegen Honorar und Namensnennung. »»»»» HINWEIS: Bei Weitergabe oder Verwendung des Fotos zu anderen Zwecken als der vereinbarten redaktionellen Berichterstattung in Form des ERSTDRUCKES innerhalb der Mediengruppe Rheinische Post erlischt jeglicher Haftungsanspruch an den Bildautor. «««« Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Seit Montag fahren die Busse wieder gemäß des regulären Fahrplanes. Zum Neustart in den kostenlosen Öpnv gab es einen Mundschutz als Dreingabe. Der autonome Bus fährt noch nicht wieder.

Von Dorothee Schmidt-Elmendorff

Die Bahnen der Stadt Monheim (BSM) haben heute an ihre Fahrgäste Einweg-Schutzmasken verteilt. Seit Montag gilt nämlich in Nordrhein-Westfalen die Maskenpflicht in Geschäften, Arztpraxen und in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Infolge der weitreichenden Kontaktsperren waren die Fahrgastzahlen der BSM zuletzt so stark zurückgegangen, dass das Unternehmen Einnahmeverluste von bis zu 80 Prozent hinnehmen musste – nicht nur in Monheim, sondern auch in Langenfeld und Hitdorf. „Das stellt das Unternehmen vor große Probleme,“ erklärt BSM-Geschäftsführer Detlef Hövermann. Seit dem 23. März sind die Busse nur noch nach dem Samstagsfahrplan verkehrt – mit bis zu maximal 15 Gästen pro Fahrzeug, wie man nachgezählt hat.

Am Montag, mit der weitgehenden Rückkehr zum normalen Fahrplan, haben die BSM daher eine vertrauensbildende Aktion gestartet. In der morgendlichen Rushhour wurden die Fahrgäste am Busbahnhof und am S-Bahnhof Langenfeld vom Außenteam der BSM begrüßt, das am Tag eins der landesweiten Maskenpflicht mit einem Einwegmundschutz aufwartete. „Wir wollten die Kunden nicht im Regen stehen lassen“, so Hövermann. Vor allem aber sollten die Monheimer Fahrgäste im Bus – zum ersten Mal – live testen können, ob ihr Monheim-Pass überhaupt erfolgreich aktiviert wurde. Schließlich können sie jetzt mit dem Monheim-Ticket den Öpnv in Monheim und Langenfeld kostenlos nutzen.

Die Maskenpflicht werde auch unter den Fahrern diskutiert, erklärt der BSM-Geschäftsführer. Zur Auflage habe er seinen Mitarbeitern das Tragen eines Mundschutzes in der abgesonderten Fahrerkabine nicht gemacht. „Möglicherweise würde dies auch eher den Verkehr gefährden, etwa wenn der Fahrer nicht ausreichend Luft bekommt, weil er stundenlang die Maske trägt“, mutmaßt er. Der Kartenverkauf an der Vordertür sei auch weiterhin gesperrt.