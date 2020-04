Langenfeld : Feuerwehr rettet sechs verwaiste Küken

Wären sie besser auf dem See geblieben.. zu einem gefährlichen Ausflug auf die A 542 lud am Freitag eine Entenmutter ihre Kinder ein. Die Feuerwehr half. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Langenfeld (elm) Zu einer Entenrettung rückte am Freitagabend, 20.30 Uhr, die Feuerwehr Langenfeld auf die A 542 aus. Eine besorgte Autofahrerin hatte mitgeteilt, dass eine Entenfamilie den sonnigen Abend für einen Spaziergang auf der Autobahn nutze.

Sechs Entenküken hatten sich im Gras des Mittelstreifens versteckt, als das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptamtlichen Wache an der Einsatzstelle eintraf. Die Entenmutter war bereits auf der Straße zu Tode gekommen. Für die sichere Bergung des Federviehs bestellte der Einsatzleiter den Gerätewagen mit einer Kleintierbox nach. Die Einsatzkräfte fingen die Küken ein, während die Autobahnpolizei die Fahrbahn für die Rettungsaktion voll sperrte.

Ein Quartier fand die Feuerwehr bei Jennifer Connolly in Reusrath. Die Besitzerin einer zur Zeit geschlossenen Hundeschule hat ausreichend Platz, um die sechs Küken aufzuziehen. Ein erstes Probeschwimmen fand noch am selben Abend in der Badewanne der Familie statt. Den mütterlichen schützenden Flügel ersetzt nun eine Wärmelampe.