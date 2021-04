Niederstraße in Monheim : 13.000 Euro Schaden nach Unfall mit „geliehenem“ Auto

Monheim Kein Führerschein, Alkohol, Drogen und ein „geliehenes“ Fahrzeug: Rund 13.000 Euro Schaden und mehrere Strafanzeigen sind die Bilanz eines Unfalls an der Niederstraße in Monheim.

(og) Wie die Polizei mitteilt, war ein 18-jähriger Monheimer am Samstag, 24. April, gegen 3.30 Uhr mit einem VW Golf auf der Niederstraße in Richtung Rhein unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache hat er in Höhe des Hauses Nummer 12 die Kontrolle über den Wagen verloren und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort touchierte er zunächst einen, und ein paar Meter weiter den nächsten großen Blumenkübel. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Golf dann in die Luft geschleudert, stieß mit einem am Fahrbahnrand geparkten Opel Corsa zusammen und kam auf dem Dach zu liegen zum Stehen. Der Opel wurde durch den Aufprall ein paar Meter nach vorne geschoben, sodass er einen weiteren geparkten Pkw, einen Opel Zafira, beschädigte.