Nach corona-bedingter Schließung : Große Läden öffnen wieder mit verkleinerter Fläche

Kik an der Kurt-Schumacher-Straße in Langenfeld ist nach der Schließung in der Corona-Krise wieder geöffnet. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Langenfeld In der Langenfelder City haben jetzt vier der fünf bislang geschlossenen Großläden geöffnet, deren eigentliche Verkaufsfläche über 800 Quadratmeter liegt. Allein die C&A-Filiale in der Stadtgalerie war am Montag weiterhin zu.

Einspielen muss sich indes noch die Maskenpflicht in den Einkaufspassagen außerhalb der Läden. So nahmen gestern etwa in der Stadtgalerie etliche Kunden nach Verlassen eines Ladens noch in der Mall die Abdeckung von Mund und Nase. Der Sicherheitsdienst werde verstärkt darauf hinweisen, kündigte Benzrath an.

Drei Bekleidungsfilialisten in der City haben ihre Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter verringert, so dass Kunden wieder hinein dürfen. Bei H&M ist die untere Etage geschlossen. Im Erdgeschoss ist wegen des vorgeschriebenen Mindestabstands Platz für bis zu 80 Kunden. Diese Zahl war zur Mittagszeit aber nicht ausgeschöpft. Auch in den wieder geöffneten Bekleidungsläden Kult und Kik tummelten sich weniger Kunden als es erlaubt wäre. Bei Kult sind zur Reduzierung der Ladenfläche Verkaufsständer im Mittelteil unter einer Plane verschwunden, Kik hat den hinteren Bereich durch Rollwagen verstellt.

Auch Kult an der Solinger Straße ist mit verkleinerter Verkaufsfläche wieder geöffnet. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Beim Elektrofilialisten Euronics in der Stadtgalerie können Kunden auf beiden Etagen einkaufen. Allerdings sind im Obergeschoss große Teile der Ladenfläche – vor allem Haushaltsgeräte – mit weiß-rotem Band abgetrennt. Das Sortiment ist nicht verringert. „Wer aus diesem Bereich etwas haben möchte, dem geben wir es heraus“, sagte ein Euronics-Verkäufer.

Außerhalb der City war auch der Angelsportladen Askari an der Bahnhofstraße bislang geschlossen, weil die Geschäftsfläche über der festgelegten Marke liegt. Auch dort ist jetzt ein Teil abgetrennt, so dass seit Montag Angler dort wieder einkaufen können.

(mei)