Emmerich : Kümmerte sich die Mutter nicht um den Schaden?

Emmerich Wenn es sich so zugetragen hat, dann ist diese Frau als Mutter kein gutes Vorbild für ihr Kind gewesen. Sie hätte sich anders verhalten müssen.

Am Freitag kam es auf der Minervastraße zu einer ungewöhnlichen Unfallflucht. Der Halter eines Seats hatte seinen Wagen gegen 15:30 Uhr auf Höhe der Hausnummer 31 am Straßenrand geparkt und gegen 16:45 Uhr einen Schaden am Heck seines Fahrzeuges entdeckt. Nach ersten Erkenntnissen deutet das Schadensbild darauf hin, dass der Schaden durch ein Kinderfahrrad verursacht worden sein könnte. Ein weiterer Hinweis ergibt sich aus der Zeugenaussage einer Frau, die in unmittelbarer Nähe ein Kind hörte, das seiner Mutter sagte, es sei „dagegen gefahren“.