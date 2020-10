Kreis Mettmann Corona-Zahlen : Inzidenz liegt bei 104, 575 Menschen sind infiziert

Ein Mann bekommt einen Nasenabstrich an der Corona-Teststation. Foto: dpa/Marius Becker

KREIS METTMANN (elm) Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnete der Kreis Mettmann am Sonntag kreisweit 575 Infizierte, davon in Langenfeld 46 (6 Neuerkrankungen, als „genesen“ werden nun acht Bürger mehr geführt), in Monheim 58 (13 Neuerkrankungen, 11 Bürger gelten als genesen), in Erkrath 34 (+7/17Genesene), in Haan 40 (+9/6 genesen), in Heiligenhaus 33 (2/6 genesen), in Hilden 78 (+7/8 genesen), in Mettmann 48 (+7/13 genesen), in Ratingen 79 (+16/24 genesen), in Velbert 121 (+11/32 genesen) und in Wülfrath 38 (3/13 genesen).

