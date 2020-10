Fußball, Oberliga : Fans von 04/19 können nicht nach Monheim fahren

FCM-Trainer Dennis Ruess will unbedingt am Sonntag spielen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Ratingen/Monheim Aufgrund der drastisch gestiegenen Infektionszahlen in der Coronavirus-Pandemie musste Fußball-Oberligist 1. FC Monheim für die Heimpartie am Sonntag gegen Ratingen 04/19 seine Zuschauerkapazität reduzieren. Nur 100 Besucher dürfen ins Rehinstadion, Gäste-Fans werden gebeten, zu Hause zu bleiben.

Die gute Nachricht: Das Spiel der Fußball-Oberliga zwischen dem 1. FC Monheim und Ratingen 04/19 am Sonntag (15 Uhr) kann aller Voraussicht nach stattfinden. Die Gastgeber, die zuletzt zweimal wegen eines Coronafalls in ihrem Team aussetzen mussten, hatten am Donnerstag erfahren, dass das Gesundheitsamt ihren einzig verbliebenen Torhüter Tayfun Altin bis Dienstag in Quarantäne geschickt hat. FCM-Trainer Dennis Ruess hatte aber angekündigt, unbedingt spielen zu wollen, wenn er das Problem gelöst bekommt. Bis Freitagabend war nichts Gegenteiliges zu hören.