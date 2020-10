Familienstiftungen - mehr als nur ein Steuerspar-Modell : Mit einer Stitung Spuren hinterlassen

Sascha Drache berät seit neuestem in Langenfeld stiftungswillige Privatleute und Unternehmer. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Sascha Drache berät stiftungswillige Privatleute und Unternehmer und kooperiert dabei mit 60 Anwälten und Steuerberatern. Wegen des hohen Aufwandes lohnen Stiftungen erst ab einem Vermögen von 100.000 Euro.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Mönikes

Wer Vermögen besitzt, steht früher oder später vor der Frage: Was geschieht damit nach meinem Tod? In der Regel sollen die Früchte eigener lebenslanger Arbeit – oder der fortgesetzte Erfolg wirtschaftlichen Umgangs mit dem elterlichen Erbe – dauerhaft gesichert werden. Nicht immer ist das klassische Vererben auf die nächste Generation möglich oder gewollt; die Gründe dafür können vielfältig sein. Doch was sind die Alternativen?

Häufig gründen Privatleute und Unternehmen Stiftungen schon zu Lebzeiten, um sie persönlich mitgestalten zu können. Vielfach werden Stiftungen testamentarisch vorbereitet und nach dem Todesfall mit dem vorhandenen Vermögen ausgestattet und wirksam. Bei gemeinnützigen Stiftungen steht das „Gemeinwohl“ im Vordergrund. Die Abgabenordnung regelt, für welche Zwecke solche Stiftungen möglich sind. Die (steuerfreien) Erträge werden ausgeschüttet. Das zentrale Stiftungsverzeichnis – einzusehen über die Internetadressen des Innenministeriums – nennt in NRW aktuell mehr 3000 als gemeinnützige Stiftungen. Das Gegenstück zur in der Regel sozialen oder kulturellen Zwecken dienenden gemeinnützigen Stiftung ist die Familienstiftung, bei der das „Familienwohl“ im Vordergrund steht, und aus der begünstigte Familienmitglieder dauerhaft versorgt werden können.

Info Erst ab 100.000 Euro lohnt sich der Aufwand Stiftungen unterliegen staatlicher Aufsicht, für Langenfeld ist der Regierungspräsident in Düsseldorf zuständig. Das formelle Stiftungsverfahren wurde 2005 durch das neue Landesstiftungsgesetz zwar erleichtert, dennoch sind die Einrichtung und Verwaltung mit Aufwand verbunden, der bei Stiftungsvermögen unter 100.000 Euro unverhältnismäßig erscheint. Wer mit kleineren Beträgen über seinen Tod hinaus Gutes tun will, kann zu einer seinen eigenen Ideen entsprechenden Stiftung „Zustiftungen“ leisten. Damit wird das Stiftungsvermögen vergrößert, so dass auch die Erträge steigen, mit denen der Stiftungszweck verfolgt wird.

„Ab 100.000 Euro Vermögen lohnen solche Stiftungen den unvermeidlichen Aufwand“, erklärt Sascha Drache (41), der unter dem eigenen Warenzeichen „Ratgeber Stiftung“ seit 13 Jahren Stiftungswillige berät, und dabei bundesweit mit rund 60 Rechtsanwälten und Steuerberatern kooperiert. Weil die Büroräume an der Hauptstraße in Monheim-Baumberg für die inzwischen sechs Mitarbeiter zu klein wurden, befindet sich das Büro seit einigen Wochen in der Lise-Meitner Straße in Langenfeld.

„Das wesentliche Ziel ist der Schutz des Vermögens“, nennt Drache den Grundgedanken aller Stiftungen, wobei das Vermögen mit der Stiftungsgründung „eigentlich niemandem mehr gehört“, Eigentümer ist die Stiftung. Soweit keine gesetzlichen Bestimmungen verletzt werden – Stiftungen unterstehen staatlicher Aufsicht –, ist der Stifter in fast allen anderen Vorgaben völlig frei. Er entscheidet sowohl über den Stiftungszweck, den Vorstand (beispielsweise er selber), die Einlagen, als über Zeitpunkt und Höhe der Ausschüttungen, und vor allem die Destinatäre (Begünstigten). Geregelt werden können dabei auch die Zeitdauer der Stiftung oder Fragen einer Unternehmensnachfolge.

Drache empfiehlt seinen Klienten, zunächst nur Teile des Vermögens – das können auch Grundstücke, Immobilien oder Unternehmensteile sein – in die Stiftung einzubringen, um erstmal zu gucken, ob die Idee wirklich gut ist und die Ziele erreicht werden. Spätestens nach dem Tod können die verbliebenen Vermögenswerte in die Stiftung überführt werden. Das Modell hat auch steuerliche Vorteile, denn der Ertrag einer Immobilie wird nur zu 15 Prozent versteuert. Ein weiterer Unterschied zur gemeinnützigen Stiftung liegt in den Anlagemöglichkeiten. Diese müssen zu großen Teilen in „mündelsicheren“ Papieren investieren, die in Zeiten dauerhafter Zinssenkungen kaum Erträge generieren. Die Familienstiftung kann demgegenüber risikofreudiger agieren.

Draches ergebnisoffene Beratung, die von Unternehmern, Selbstständigen und anderen „Gutverdienern“ mit etwa 300 Euro Stundenhonorar vergütet wird, endet, wenn die Stiftungsurkunden nach Abstimmung mit Steuerberatern oder Anwälten unterzeichnet sind. Sein Team übernimmt keine weitere begleitende Rechts- oder Anlageberatung. Auf der Firmenhomepage wirbt Drache mit Broschüren, Web-Seminaren und telefonischen Info-Gesprächen.