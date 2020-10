Altstadt : Wirte bieten ungewöhnliche Weine an

Monheim Zehn Monheimer Altstadt-Wirte und Wirtinnen locken noch bis Ende des Monats mit edlen Tropfen. Jedes Lokal bietet einen anderen, ausgewählten Wein an.

Was Firneburg einmal mehr glücklich macht, ist, dass alle Gastronomen in der Altstadt an einem Strang ziehen, auch die, bei denen der Wein eher eine untergeordnete Rolle spielt wie in Markus Preikschats Spielmann oder in der Biermanufaktur von Tina Gethmann. „Niemand schließt sich aus. Und das ist gut so. Die Idee dazu hatten wir schon länger“, so Firneburg. Allerdings wolle natürlich niemand einen Biertrinker zum Umschwenken bewegen. „Wir haben weiter unsere alten Schwerpunkte“, betont er. „Das läuft parallel. Ich verkaufe, was meine Gäste haben wollen und schaue, dass es ein passendes Essen dazu gibt.“