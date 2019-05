Mehrere Diebstähle in Langenfeld und Monheim : Jetzt haben Motorraddiebe Saison

Langenfeld/Monheim In Langenfeld und Monheim wurden zuletzt sechs Motorräder gestohlen. Täter zerlegen Maschinen oft zum Verkauf.

Ein BMW-Motorrad aus einer Tiefgarage an der Wiener Neustädter Straße sowie ebenfalls in Baumberg eine Yamaha und eine Kawasaki aus einer Tiefgarage an der Geschwister-Scholl-Straße: Sie gehören zu sechs Motorrädern, die innerhalb der letzten Wochen in Monheim und Langenfeld gestohlen wurden. Die drei weiteren Fälle: eine vor einem Wohnhaus an der Haus Gravener Straße in Langenfeld geparkte BMW, eine weitere BMW aus einer Tiefgarage an der Fichtestraße (Baumberg) und zuletzt eine Ducati, die vor einem Haus am Julius-Haas-Weg in Immigrath abgestellt war. „Wir registrieren jetzt kreisweit vermehrt Motorraddiebstähle“, sagt Ulrich Löhe von der Kreispolizeibehörde Mettmann.