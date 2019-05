Langenfeld : Auto verletzt beim Zurückstoßen Fußgänger schwer

LANGENFELD Bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag ist an der Turnerstraße ein 47-jähriger Fußgänger schwer verletzt worden.

Die Polizei meldet noch einen zweiten Verkehrsunfall in Langenfeld, bei dem der Verursacher geflüchet sein soll. Am Mittwoch gegen 17.55 Uhr war ein weißer SUV an der Neustraße 32 auf einen beigen Ford Mondeo von hinten aufgefahren und hatte sich trotz des Schadens entfernt. Hinweise an die Polizei unter Tel. 02173 - 288-6310.