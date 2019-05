Fussball : Berghausen fühlt sich im Endspurt benachteiligt

LANGENFELD/MONHEIM Der Fußball-Bezirksligist ist mit den Schiedsrichterleistungen unzufrieden. Die anderen Teams hoffen derweil auf einen guten Abschluss.

Wer sich ungerecht behandelt fühlt, verspürt oft ein Gefühl der Ohnmacht. Deshalb ringt auch Patrick Michaelis mit der Fassung, wenn er die unglückliche 1:2-Pleite des Fußball-Bezirksligisten SSV Berghausen beim SV 09/35 Wermelskirchen analysiert. Bereits die Nachspielzeit von fünf Minuten konnte der Trainer nicht nachvollziehen, doch dann gab der Schiedsrichter weitere zwei Minuten Zusatzzeit – und die Gastgeber erzielten den Siegtreffer durch einen geschickten Distanzschuss in der 96. Minute. Gleichzeitig machten die Wermelskirchener den Landesliga-Aufstieg so gut wie perfekt.

„Wir Trainer und Spieler stehen vier Mal in der Woche auf dem Platz, um den Sport und die soziale Komponente in den Vordergrund zu stellen“, erklärt Michaelis, „man macht sich den ganzen Tag so viele Gedanken, wie man am besten die Mannschaft einstellt. Wenn wir dann so unglücklich behandelt werden, dann tut das sehr weh und uns vergeht irgendwann die Lust.“