Langenfeld : A3-Planern schlägt Bürgerwut entgegen

Statt die Autobahn A3 bei Langenfeld zu verbreitern, sollte nach Ansicht der Ausbaugegner der Standstreifen bei starkem Verkehr freigegeben werden. Foto: BGL

LANGENFELD Beim Infoabend von Straßen-NRW zum achtspurigen Ausbau der Autobahn A3 in der Langenfelder Stadthalle äußerte das Publikum viel Kritik.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cristina Segovia Buendía

Der geplante achtspurige Ausbau der Autobahn A3 zwischen Hilden und Opladen sorgt für viel Unmut. Beim öffentlichen Informationsabend in der Langenfelder Stadthalle äußerten sich Bürger aus den anliegenden Städten kritisch. Mehrere forderten statt zwei zusätzlichen Fahrsbahnen eine Instandsetzung der vorhandenen Spuren, einen besseren Lärmschutz und die temporäre Freigabe der Standstreifen.

Wie soll das gehen? Das schien am Mittwochabend die größte aller Fragen zu sein, die die zahlreichen Anwesenden in der Langenfelder Stadthalle herumtrieb. Wie soll die A3 auf diesem zu den am stärksten befahrenen Autobahnen Deutschlands mitten in einem dicht besiedelten und von Natur- und Denkmalschutz geprägten Raum leistungsfähiger werden, ohne geltendes Recht zu verletzen, Menschen von ihren Grundstücken zu vertreiben oder von der Europäischen Union auf höchster Stufe geschützte Naturstreifen zu zerstören? Eine Antwort darauf konnte Verkehrsplaner Willi Kolks vom Landesbetrieb Straßen-NRW an diesem Abend nicht geben. Dafür sei er noch am Anfang der Planung, die Umgebung müsse geprüft und kartografiert, Verkehrsstudien durchgeführt werden.

Info 15,2-km-Teilstück von insgesamt 85 Kilometer Teilstück 15,2 Kilometer der Autobahn A3 liegen zwischen der Anschlussstelle Opladen und dem Kreuz Hilden, für den die Straßen-NRW-Regionalniederlassung Rhein-Berg zuständig ist. 223,2 Millionen Euro sind für den Ausbau dieses Teilstücks vorgesehen. Gesamtausbau Das Projekt ist Bestandteil des achtspurigen Gesamtausbaus der A3 zwischen Königsforst und Dinslaken Nord (ca. 85 Kilometer), der insgesamt 1,1 Milliarden Euro kosten soll.

Auch Landrat Thomas Hendele (CDU) wohnte der Veranstaltung bei, ebenso wie Michael Heinze vom NRW-Verkehrsministerium. Letzterer musste wohl die größte Schelte an diesem Abend einstecken. Er entgegnete immer wieder, dass Jahrzehnte lang die Augen vor dem Problem verschlossen wurden und nun gehandelt werden müsse. Hendele plädierte für eine Lösung mit breiter Akzeptanz, in der Punkte wie Lärm- und Naturschutz berücksichtigt würden. Eine Vermeidung von Staus und einem damit verbundenen höheren Kohlendioxid-Ausstoß ließe sich seiner Meinung nach nur durch einen Ausbau erreichen. „Es ist also keine Frage des Ob, sondern des Wie die A3 ausgebaut werden soll.“

Auch dem Landrat schien, wie Langenfelds Bürgermeister Frank Schneider (CDU) und dessen Amtskollegen der Anrainer-Städte, eine Standstreifen-Lösung als praktikabelste Variante, aufgrund des minimalen Eingriffs in die Natur. Das aber, betonte Kolks, sei vom Auftrag her nicht vorgesehen und auch gesetzlich nicht möglich. „Eine Standstreifen-Freigabe kann nur eine temporäre Lösung sein. Als langfristiges Modell ist es vom Gesetzgeber nicht vorgesehen.“ Dafür müsste eine Gesetzesänderung geben. Der Ball rollte zur Bundestagsabgeordneten Michaela Noll (CDU), die aufgefordert wurde, sich für die Bürger ihres Wahlkreises in Berlin einzusetzen.

„Der A3-Ausbau ist ein schlechter Traum für die Anwohner“, sagte Mareike Romünder aus Solingen, „und für die Generation, die aktuell eine politische Wende herbeiruft, für eine veränderte Verkehrspolitik, mehr Klimaschutz und gegen weitere Versiegelung von Flächen steht.“ Romünders Vorwurf an Straßen-NRW: „Sie planen im Gestern, nicht im Heute.“ Dem flammenden Redebeitrag der Solingerin schlossen sich die meisten Anwesenden mit einem lauten Beifall an. Die 1,1 Milliarden Euro, die die Verantwortlichen für den gesamten achtspurigen Ausbau auf 85 Kilometer Länge einkalkulierten, sollten sie nach Romünders Worten „besser in den Ausbau des Nahverkehrs investieren, in Fahrradwege. Bringen Sie den Verkehr auf die Schiene!“, forderte die Solingerin.