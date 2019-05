Langenfeld/Monheim : 2927 Menschen suchen einen Job

LANGENFELD/MONHEIM 1451 Langenfelder und 1476 Monheimer sind aktuell arbeitslos gemeldet.

Die Gesamtzahl von 2927 Jobsuchenden in der gemeinsamen Geschäftsstelle der Agentur für Arbeit in Langenfeld liegt damit im Mai um 151 über der vom April und um 45 über dem Vorjahreswert Jahr. Die Arbeitslosenquote für die Geschäftsstelle steigt von 5,1 Prozent im April auf aktuell 5,4 Prozent (Mai 2018: 5,3 Prozent). 679 Menschen meldeten sich (neu oder erneut) arbeitslos, das sind 70 mehr als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 531 Frauen und Männer im Mai ihre Arbeitslosigkeit, das sind 111 weniger als vor einem Jahr. Ortsansässige Betriebe meldeten laut Arbeitsagentur in diesem Monat 188 neue Stellen, 81 weniger als im Mai 2018. Damit seien in beiden Städten zusammen 850 Stellen unbesetzt. Das sind zwei weniger als vor einem Jahr. In Langenfeld liegt die aktuelle Zahl von 1451 Jobsuchenden um 96 über der vom April und um 80 über dem Vorjahreswert. Die Arbeitslosenquote steigt in Langenfeld von 4,2 Prozent im April auf nun 4,5 Prozent (Mai 2018: 4,2 Prozent). In Monheim sind mit aktuell 1476 nun 55 Menschen mehr arbeitslos als im April, aber 35 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote für Monheim steigt von 6,5 Prozent im April auf nun 6,7 Prozent. Im Mai 2018 betrug diese noch 6,9 Prozent.