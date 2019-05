ZNS-Fest Langenfeld : Seemannslieder erklingen beim ZNS-Fest

Der Shanty-Chor aus Richrath ist beim Langenfelder ZNS-Fest dabei. Foto: Shanty-Chor Richrath

LANGENFELD An diesem Samstag und Sonntag wird den Langenfeldern viel geboten. Der Erlös hilft Unfallverletzten mit geschädigtem Zentralen Nervensystem.

Beim 31. ZNS-Fest an diesem Wochenende in der Stadtmitte wird wieder Geld für Unfallverletzte mit geschädigtem Zentralen Nervensystem (ZNS) gesammelt. Seit dem Start 1989 seien vor allem durch den Reinerlös dieser alljährlichen Feste rund 800.000 Euro für den guten Zweck zusammengekommen, sagt Jürgen Öxmann, Vorsitzender des Langenfelder ZNS-Förderkreises. „Der letztjährige Erlös von 21.000 Euro ging an das Reha-Zentrum Bersenbrück, eine Fachklinik in Vallendar, an die Hannelore-Kohl-Stiftung und an das DRK Langenfeld.“

Zum letzten Mal werde die ZNS-Bühne an der angestammten Stelle auf dem Konrad-Adenauer-Platz stehen, sagte Öxmann bei der Programmvorstellung. „Nach dem im Herbst startenden Umbau des Platzes wird unsere große Bühne dort nicht mehr möglich sein. Der Förderkreis arbeite an einem neuen Konzept für die folgenden Jahre. „Die Kosten steigen ständig und es ist schwierig, Sponsoren zu finden – ohne die es nicht geht. Nur so kommt ein Erlös für den guten Zweck zusammen.“ Mit weiteren Beteiligten gab Öxmann einen Ausblick auf das Festwochenende mit verkaufsoffenem Sonntag und dank Sachspenden reich bestückter Tombola.

Info Am Samstag und Sonntag in der City Was 31. ZNS-Fest zugunsten von Unfallverletzten mit geschädigtem Zentralen Nervensystem. Wann und wo Am Samstag, 1. Juni (11-22 Uhr) und Sonntag, 2. Juni (11-20.45 Uhr), Konrad-Adenauer-Platz und Solinger Straße (Fußgängerzone und vor Sparkasse/Stadtwerken) Wer Der von Wolfgang Schapper gegründete Langenfelder ZNS-Förderkreis besteht aus Ehrenamtlichen. Vorsitzender ist Jürgen Öxmann.

Bühnenprogramm Nach Angaben von Organisator Jochen Buff wird der Richrather Shanty-Chor am Samstag ab 14 Uhr die offizielle Eröffnung (15 Uhr) umrahmen und bis 16.30 Uhr Seemannslieder singen. Ab 16.45 Uhr spielt die Langenfelder Band „Paradies“ Deutsch-Pop, ab 18 Uhr tritt eine Tanzschule auf und ab 19 (bis 22) Uhr die kölsche Mundart-Coverband „Echte Fründe“ mit beliebten Stimmungshits. Am Sonntag treten nacheinander auf: Ensembles der Musikschule Langenfeld (11-13 Uhr); die Tanzgruppe des Rüsrother Carnevals-Comitees RCC (13.15-13.45 Uhr); Tanzgruppe Rheinsternchen (14-14.30 Uhr); die Jazzband „Dixie Tramps“ um den Haaner Drummer Peter Weisheit (15-17 Uhr); sowie die Monheimer Coverband „Second Hand“ (17.45-20.45 Uhr).

Auto-Ausstellung, Trödelmarkt und Kinderspaß Am Samstag und am Sonntag stellen heimische Autohäuser entlang der Fußgängerzone ihre neuen Fahrzeuge aus. Ebenfalls an beiden Tagen ist auf dem Parkplatz der Sparkassen-Hauptstelle an der Solinger Straße ein Trödelmarkt. Vor dem benachbarten Kundenzentrum der Stadtwerke gibt es nach Angaben von Geschäftsführer Kersten Kerl ein buntes Programm. Wie Dirk Abel von der ebenfalls als Sponsor auftretenden Stadt-Sparkasse lobte Kerl die Organisatoren des ZNS-Fests, „das wir gerne unterstützen“. Laut Stadtwerke-Vertriebschef Hans-Werner Graffweg wird an beiden Tagen Erdgas-Clown Friedhelm Kinder bespaßen und ihnen spielerisch den Wert von Energie näher bringen. Zudem stellen die Stadtwerke beim ZNS-Fest Elektromobilität und Erdgasfahrzeuge vor und bieten an einem Stand gratis Trinkwasser an. Der Motorsportclub (MSC) Langenfeld im ADAC kündigt einen Lastwagen mit vielfältigen Informationen über die eigenen Aktivitäten an. Zudem stehe ein Rennsimulator zum Ausprobieren bereit, der auch auf ein neues Angebot hinweist. Denn diese Form von Motorsport gilt als so genanntes „SIM Racing“ neuerdings als offizielle Motorsport-Disziplin. Der MSC ist seit vielen Jahren als Organisator motorsportlicher Veranstaltungen bekannt – bis hin zu Rundstreckenrennen im niederländischen Zandvoort.