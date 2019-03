Arbeitslosenstatistik im März: 2782 Langenfelder und Monheimer sind arbeitslos

LANGENFELD/MONHEIM 1368 Langenfelder und 1414 Monheimer sind aktuell arbeitlos gemeldet.

Mit zusammen 2782 waren das im gemeinsamen Geschäftsstellenbezirk nach Angaben der Arbeitsagentur 78 Erwerbslose weniger als im Februar und 178 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote für die Geschäftsstelle beträgt 5,1 Prozent (März 2018: 5,5 Prozent); in Langenfeld aktuell 4,2 und in Monheim 6,5 Prozent. 522 Menschen meldeten sich (neu oder erneut) arbeitslos, das sind 84 weniger als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 599 Männer und Frauen ihre Arbeitslosigkeit, das sind 62 weniger als vor einem Jahr. Unternehmen meldeten im März 230 neue Arbeitsstellen, zwei weniger als vor einem Jahr. Damit gibt es in Langenfeld und Monheim insgesamt 816 offene Stellen, 24 weniger als im März 2018.