Hobby : Monheimer trennt sich von Dampfrössern

Monheim Dietmar Schellenberg hat eine beeindruckende Sammlung mit 60 Modellmaschinen.

Wenn Dietmar Schellenberg von seiner Dampfmaschinen-Sammlung erzählt, gerät er ins Schwärmen. Von Streichholzschachtel- bis Kofferradio-Größe reichen seine Maschinen, die er gesammelt oder aus Bausätzen selbst gebastelt hat. Sie können fahren, pfeifen, Flammen erzeugen und fressen und natürlich Dampf machen. „Alle 60 Exemplare sind voll funktionsfähig“, sagt der 70-jährige Bastler, der früher bei Daimler in Düsseldorf in der Arbeitsvorbereitung beschäftigt war. Und weil ihm die außergewöhnlichen Exponate so am Herzen liegen, sucht er einen Ort für sie, wo sie ausgestellt werden können, eine Stelle, wo Heißluftmotoren, Stirlingmaschinen und Dampfloks, die mit offenen Flammen fahren, nicht in Vergessenheit geraten. „Ich bin jetzt in dem Alter, in dem es Zeit ist, aufzuräumen und sich zu trennen“, sagt er. Neue Exemplare bauen will Schellenberg nicht. „Ich bin lieber mit meinem Wohnmobil unterwegs“, sagt er.