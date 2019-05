Monheim : Senior beschädigt beim Einparken vier Autos

Monheim Ein BMW-Fahrer (81) hat laut Polizeibericht am Mittwoch gegen 8.35 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Discounters an der Geschwister-Scholl-Straße vier geparkte Autos sowie einen Anhänger beschädigt.

Damit verursachte er einen Schaden in Höhe von insgesamt 43.000 Euro. Aus bislang ungeklärten Gründen verlor der Senior nach Polizeiangaben beim Einfahren in eine Parklücke die Kontrolle über den Wagen. Er fuhr zunächst über einen Grünstreifen und beschädigte danach die vier geparkten Autos sowie den abgestellten Anhänger. Seine 78-jährige Beifahrerin erlitt dabei einen Schock und musste medizinisch betreut werden. Der 81-jährige Mann übergab seinen Führerschein freiwillig den Beamten, die das Dokument noch an der Unfallstelle einzogen.