Tempo 100 in der Innenstadt : IST ONLINE Polizei stoppt illegales Autorennen in Langenfeld

Langenfeld Einer der beiden beteiligten Autofahrer flüchtete, das Kennzeichen ist den Ermittlern aber bekannt.

Die Polizei hat in der Nacht zu Mittwoch in Langenfeld ein illegales Straßenrennen gestoppt. Einer der beiden Fahrer konnte flüchten.

So stellten sich die beiden Audis vor der Rotlicht zeigenden Ampelanlage in Höhe „Auf dem Sändchen“ nebeneinander auf Geradausspur und Abbiegespur auf, um bei Wechsel auf Grünlicht mit aufheulenden Motoren zu beschleunigen und in gleicher Richtung geradeaus zu fahren. Auf der Folgestrecke gab es dann auch noch einen Überholvorgang mit hoher Geschwindigkeit. In Höhe der Kreuzung Lindberghstraße bremsten die beiden Fahrzeuge erneut vor einer Rotlicht zeigenden Ampelanlage bis zum Stillstand ab. Sie stellten sich wiederum nebeneinander auf der Geradeaus- und Abbiegespur auf. Beim Phasenwechsel auf Grünlicht beschleunigten beide Autos dann wieder mit aufheulenden Motoren, um in gleicher Richtung weiterzurasen. Der Streifenwagen folgte dabei mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 km/h dort, wo nur 50 bzw. 60 km/h erlaubt sind.