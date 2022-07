Vor den NRW-Landesspielen der Special Olympics in Bonn : Fackelträger umrunden Haus Bürgel

Die Fackel der NRW-Landesspiele der Special Olympics erreicht Haus Bürgel. Oliver Schmitz durfte sie dort als Erster Sportler übernehmen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim/Langenfeld Sportler der Special Olympics für die Landesspiele in Bonn erreichten am Donnerstag Monheim und beendeten ihre Tour anschließend in Langenfeld. Begleitet wurden sie von fünf Mitgliedern der Harley-Gruppe „Unlimited Chapter“.