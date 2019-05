Monheim : Der Anschluss zur Autobahn wird umgebaut

Monheim Im Juni starten zunächst die Kanalarbeiten ab der Baumberger Chaussee. Umleitungen für die Autos sind während der Bauphase ausgeschildert.

(pc) Die Verkehrssituation auf der stark befahrenen Opladener Straße wird verbessert, teilt die Stadtverwaltung mit. Dafür sind Straßen- und Kanalarbeiten notwendig. Auch die Anschlussstelle der A 59 wird ausgebaut und um zusätzliche Fahrstreifen erweitert. Die Opladener Straße wird zwischen der Baumberger Chaussee und Am Kieswerk auf vier Spuren erweitert, die Kreuzungen entsprechend angepasst. Im Vorfeld muss der Kanalisation von der Baumberger Chaussee bis zur A 59 erneuert werden, sagt Stadtsprecher Norbert Jakobs. Ab Juni wird der Kanal von der Baumberger Chaussee bis zum Knipprather Wald erneuert. Im Herbst 2020 soll alles fertig sein. Während der Arbeiten kann die Opladener Straße in beide Richtungen befahren werden. Der Kanalbau führt zu Einschränkungen für Linksabbieger in Richtung Langenfeld. Ab Mitte Juli können Autofahrer sechs Wochen lang nicht von der Stadtmitte kommend in die Baumberger Chaussee einbiegen. Die Umleitung führt über die Schwalben- und die Niederstraße. An der Schwalbenstraße werden deshalb Halteverbote eingerichtet. Die Karlheinz-Stockhausen-Straße wird in dieser Zeit an der Baumberger Chaussee gesperrt, der Zugang erfolgt über die Haydnstraße. Etwa ab März 2020 ist das Linksabbiegen von der Stadtmitte kommend in die Straße Am Kieswerk für sechs Wochen nicht möglich. Es gibt eine Umleitung