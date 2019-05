Alarm ausgelöst : Täter hebeln Schließfach in Sparkasse auf

Langenfeld Als Verantwortliche der Bank die Filiale nur wenige Minuten später erreichten, waren die Einbrecher bereits geflüchtet

Unbekannte Täter sind am Freitagmorgen um 4.03 Uhr in eine Sparkassenfiliale an der Solinger Straße in Immigrath eingebrochen. Durch ein gewaltsam aufgehebeltes Bürofenster im Erdgeschoß gelangten sie ins Gebäude, teilte die Polizei mit. Im Kassenraum hebelten sie ein Schließfach auf und lösten den Alarm aus. Im Fach wurden Sparbücher aufbewahrt. Als Verantwortliche der Bank die Filiale nur wenige Minuten später erreichten, waren die Einbrecher bereits geflüchtet. Ob Beute gemacht wurde, steht noch nicht fest.