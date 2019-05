Langenfeld : Feuerwehr löscht Containerbrand

LANGENFELD An dem Container entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Feuerwehr und Polizei sind an Christi Himmelfahrt gegen 16.45 Uhr zu einem Containerbrand auf ein Firmengelände an der Rheindorfer Straße gerufen worden. Dort brannte – direkt neben dem Kinderspielland – ein mit Müll befüllter Großcontainer. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. An dem Container entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro, teilten Feuerwehr und Polizei mit. Sie gehen davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Zeugen haben am Brandort mehrere Kinder gesehen. Die Ermittlungen dauern an.