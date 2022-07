Olympische Fackel erreicht Monheim und Langenfeld : Special Olympics: Fackel kommt in die Städte

Langenfeld/Monheim Das Langenfelder Sportbüro und das Monheimer Inklusionsbüro werden gemeinsam mit Stefanie Wiegel, der Athletensprecherin von Special Olympics NRW, die Fahrradgruppe ab Monheim begleiten. Start ist um 14.15 Uhr an Haus Bürgel (Urdenbacher Weg, Monheim). Mitradler willkommen

(og) Die beiden Städte Langenfeld und Monheim werden rund um die Special Olympics World Games 2023 in Berlin Gäste aus Sri Lanka beherbergen – als Host Town. Die Landesspiele in Bonn starten bereits in diesem Jahr (7. bis 10. September). Eine Gruppe von deutschen Sportlerinnen und Sportlern trägt schon jetzt die olympische Fackel von Stadt zu Stadt – auch in die Host Towns. Am Donnerstag, 28. Juli, wird die Fackel gegen 13.30 Uhr Haus Bürgel in Monheim erreichen. Dort soll das olympische Feuer rund um das ehemalige Römerkastell getragen werden. Sarah Lierz, Inklusionsbeauftragte der Stadt Monheim, lädt Bürger ein, vorbeizukommen und die Sportler zu begrüßen, gern auch schon um 13.15 Uhr. Um 14.15 Uhr radelt die sportliche Abordnung dann weiter nach Langenfeld, wo die Gruppe ab 14.45 Uhr am Rathaus erwartet wird – nicht nur von den Repräsentanten der Stadt, sondern auch von einer Gruppe Harley Davidson-Fahrer. Auch in Langenfeld sind Gäste am Rathaus willkommen.