An der Stadtgrenze zu Langenfeld : Feuerwehr aus Langenfeld und Monheim hilft bei Löschaktion in Hilden

Langenfeld/Monheim Ein Brand in Hilden löste auch in den umliegenden Städten Alarm aus. Zu Spitzenzeiten waren 120 Wehrleute mit 30 Löschfahrzeugen im Einsatz.

Feuerwehrleute aus Langenfeld und Monheim haben am Wochenende bei der Brandbekämpfung in Hilden geholfen. An der Richrather Straße war gegen 19.30 Uhr am Samstag in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte sowohl von der Richrather Straße als auch von der Hagelkreuzstraße aus. Das Feuer breitete sich auch auf den Dachstuhl aus. In Spitzenzeiten waren 120 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Bilanz: Neun Verletzte (darunter zwei Feuerwehrleute), mehrere zerstörte Wohnungen und ein Dachstuhl. Bewohner wurden zeitweise in einem Bus der Bahnen der Stadt Monheim evakuiert und dort versorgt.