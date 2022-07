Poliezieinsatz Langenfeld/Monheim : Zwei Promille und kein Führerschein

Langenfeld/Monheim Die Polizei hat am Montag einen stark alkoholisierten Rollerfahrer (48) aus dem Verkehr gezogen. Der Monheimer, der mit zwei Promille und ohne Führerschein unterwegs war, hatte bis dahin viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

(og) Gegen 20.50 Uhr, so teilt die Polizei mit, haben Zeugen einen Rollerfahrer gemeldet, der nach einem Sturz an der Haupt-/ Düsseldorfer Straße in Langenfeld seine Fahrt Richtung Monheim einfach fortgesetzt hat. Weitere Passanten melden einen gestürzten Rollerfahrer an der Opladener-/Oranienburger Straße in Monheim. Kennzeichen und Beschreibung des Mannes stimmten mit der Meldung aus Langenfeld überein. In Monheim treffe die Beamten auf Zeugen, die den stark betrunkenen Rollerfahrer am Weiterfahren hindern wollten und den Fahrzeugschlüssel abgezogen haben. Sie hatten zudem beobachtet, dass der 48-jähriger Monheimer zuvor über eine rote Ampel gefahren war. Die Beamten bringen den Monheimer zur Wache, entnehmen eine Blutprobe, und leiten mehrere Ermittlungsverfahren ein. Sie untersagen die Weiterfahrt.