Fledermäsue im Marienburgpark : Exkursion zu den Fledermäusen

Monheim Das Familien- und Erwachsenenbildungswerk des Kirchenkreises Leverkusen organisiert für Samstag, 20. August, eine Fledermaus-Exkursion in Monheim.

(og) Es gibt noch freie Plätze. „Jäger der Nacht“ ist die Exkursion überschrieben, die sich für Familien mit Kindern ab fünf Jahren eignet. Sie beginnt um 19.30 und endet um 22 Uhr. Die Gebühr beträgt 10 Euro. Treffpunkt ist der Marienburgpark in Monheim, Eingang Innenstadt (rechter Eingang Parkstraße). Weltweit gibt es etwa 900 verschiedene Fledermausarten, einige davon leben in der Region. Da Fledermäuse mit einem für das menschliche Ohr nicht wahrnehmbaren Ultraschall-Ortungssystem jagen, werden die Fledermausrufe mit einem BAT-Detektor hörbar gemacht. Die Exkursion geht in ein Jagdgebiet der Fledermäuse. Beobachtet werden die Tiere bei ihrem Beutefang über den Wiesen, entlang der Bäume und am Gewässer. Teilnehmer sollten feste Schuhe und wetterfeste Kleidung tragen. Anmeldungen bis 10. August unter bildung@kirche-leverkusen.de.