Monheim : Vorverkauf für neues Musical beginnt

Monheim Familien in Monheim aufgepasst. Die Musikschule probt derzeit für ihr neues Musical mit Liedern vom Ritter Rost-Schöpfer Felix Janosa.

Wer mit seinen Kindern im Auto Lieder wie „Das muss ein Ritter können“, „Paolo mit dem Pizza Blitz“ oder „Wisst Ihr, was ein Drache macht“ geschmettert hat, weiß, dass der Name Felix Janosa fetzige, mitreißende Musik und witzige Texte verspricht. Bei dem Schöpfer der Ritter Rost-Songs hat die Stadt Monheim erneut ein Musical in Auftrag gegeben. Bei der neuen Musicalproduktion der Musikschule werden die Sänger, Schauspieler und Tänzer zum ersten Mal vom Monheimer Stadtorchester begleitet. Die Besucher dürfen deshalb auf eine große Show hoffen.

Einen Teaser mit mehreren Songs der Show bietet das Stadtorchester bei seinem Konzert am Freitag, 10. Juni, 20.30 Uhr auf dem Stadtfest. „Die Show ist beste Familienunterhaltung, Felix Janosa hat großartige Musik geschrieben, und die Umsetzung wird sehr professionell“, so Musikschulleiter Jörg Sommerfeld. Die Shows finden am 19. August, 18 Uhr und 20. August, 17 Uhr in der Aula am Berliner Ring statt. Karten, Kinder fünf Euro, Erwachsene zehn Euro, gibt es bei den Monheimer Kulturwerken am Monheimer Tor.