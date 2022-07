Ausstellung in Langenfeld : Kulturgut zeigt Geschichte der Webereien

Uwe Augustin hat mit dem Verein Kulturgut eine Weberei-Ausstellung in der Stadtgalerie aufgebaut. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die erste Ausstellung des Vereins „Kulturgut“ in der Stadtgalerie weckt bei Passanten Erinnerungen an längst vergangene Zeiten. Am 31. Juli ist Eröffnung.

Sigrun Kurik (86) bekommt glänzende Augen. „Da habe ich doch mal gearbeitet“, sagt sie und weist auf die historischen Fotos von Becker & Bernhard, die im ehemaligen Friseur-Geschäft Klier in der Stadtgalerie an die Wand gelehnt auf dem Boden stehen. Die erste Ausstellung „Geschichte der Weberei in Langenfeld“ des Vereins „Kulturgut“ ist noch nicht einmal eröffnet und schon stehen Besucher der Stadtgalerie im Ausstellungsraum und erinnern sich an längst vergangene Tage.

Zwölf Jahre lang bis zum August 1964 habe sie als Weberin gearbeitet, sagt Sigrun Kurik. Dann sei ihre Tochter zur Welt gekommen. Sie sieht die Fotos aus den 1950er- und 1960er-Jahren an mit den jungen Frauen an den Webstühlen und sagt: „Ja, da wurden wir kontrolliert. Und wenn wir einen Fehler im Stoff hatten, gab es einen Rüffel und im schlimmsten Fall einen Lohnabzug.“ 60 Mark habe es damals im Monat in der Lehre gegeben, erinnert sie sich.

Info Material über Webereien gesucht Der Verein Kulturgut, der Verein für Denkmalschutz und Stadtgeschichte, hat seinen Sitz an der Haus-Gravener-Straße 197. Er hat mittlerweile 17 Mitglieder. Wer noch Material über die ehemaligen Webereien besitzt, kann sie gerne dem Verein für die Dauer der Ausstellung bis 31. August zur Verfügung stellen. Tel.: 0170 166 82 89. Der Eintritt zu der Ausstellung in der Stadtgalerie beim Eingang in Rathaus-Nähe ist kostenlos.

Doch nach den Vorstellungen von Annemarie Hubert und Uwe Augustin vom „Kulturgut“-Vorstand sollen nicht nur die Älteren für die Geschichte Langenfelds interessiert werden, sondern vor allem auch die Jungen, die vom Wachsen und Entstehen ihrer Heimatstadt nicht so viel wissen. „Sie sollen sich mit ihrer Stadt identifizieren“, sagt Augustin. Sieben Webereien habe es früher gegeben. „Sie waren in der Industrialisierung und für die Textilgeschichte unserer Stadt sehr wichtig“, erklärt der Historiker. „Wer weiß schon heute noch, dass sogar im Siegfried-Dißmann-Haus an der Solinger Straße mal eine Weberei war.“

Am 31. Juli um 15 Uhr wird die Ausstellung offiziell eröffnet. Ab 17 Uhr gibt es einen anschaulichen Vortrag zum Thema im Freiherr-vom-Stein-Haus.

Auch von der Weberei Neumann & Büren gibt es einige Fotos. „Bei Becker & Bernhard (B&B) gab es zum Glück eine umfassende Sammlung historischer Fotos, die man uns zur Verfügung stellte“, sagt Augustin. „Selbst Beschriftung zu den einzelnen Bildern sind vorhanden.“ Ein absoluter Glücksfall für den Ende vergangenen Jahres gegründeten Geschichtsverein, der seit April 2022 den Zusatz e.V trägt und auch Spenden annehmen darf. „So kurzfristig hätten wir als Ehrenamtler so eine Ausstellung nicht auf die Beine gestellt.“

Eine Freude sind für Augustin und seine Kollegin Annemarie Hubert vor allem auch die Sachspenden für die Ausstellung aus der Bevölkerung. Historische Weberschiffchen und sogenannte Schützen warten noch auf eine Vitrine, die im Laufe der Woche kommt. „Wir nehmen gerne solche Zeitzeugnisse an und zeigen sie“, sagt Hubert. Auch Geschichten von damals sind willkommen. „Das ist vielleicht die letzte Chance, Zeitzeugen zu erleben“, sagt Augustin.