Monheim Konzert mit Nils Wülker : Ein Hauch von „Last Night of the Proms“ im Marienburgpark

Ein Hauch von „Last Night of the Proms“ im Marienburgpark

Monheim Der Trompeter Nils Wülker versteht es virtuos Klangbilder mit Tiefenwirkung zu kreieren. Ein bekennender Romantiker, der nie auf der Glätte des Kitsch-Parketts ausrutscht. Für das ganzheitliche Wohlbefinden der 300 Zuhörer sorgten aber auch italienische Antipasti aus dem Hause Gethmann.

Mit überschwänglichem Applaus bis zur letzten Zugabe begleitete ein begeistertes Publikum das Open-Air-Konzert im Marienburger Park, mit dem Nils Wülker einen ebenso musikalisch hochrangigen wie atmosphärisch ansprechenden Schlusspunkt unter seine „Künstler Residenz 77“ in Monheim setzte. Mit dem exzellenten Trompeter, der 2013 den Echo Jazz als Instrumentalist des Jahres erhielt, hatten die Monheimer Kulturwerke eine gute Wahl getroffen. Während seiner Residenzzeit hat der 45-jährige, international gefeierte Musiker, vier eigens für die Stadt konzipierte Konzerte gegeben, wobei die Marienburger Sommernacht, für die er sein Quartett mit Lars Duppler (Piano), Nico Brandenburg (Bass) und Matthias Meusel (Schlagzeug) mit dem Wuppertaler Sinfonieorchester unter der Leitung des Schweden Hans Ek verstärkte, ein grandioses Finale repräsentierte.

Es hätten sich gut mehr als die 300 Zuhörerinnen und Zuhörer zur Marienburger Sommernacht einfinden können, die nach dem atmosphärischen Vorbild der englischen „Last Night of the Proms“, musikalischen Hochgenuss mit kulinarischen Picknick-Genüssen verbindet. Vielleicht war es ein bisschen viel Sommer in dieser Nacht, denn die hohen Temperaturen, die abends im Park jedoch durchaus erträglich waren, mochten manche Menschen vom Konzertbesuch abgehalten haben.