Prävention in Monheim : Polizei informiert zur Kaffeezeit im Boehm-Haus

Eine ältere Dame nimmt in ihrer Wohnung ein Telefongespräch an. Trickbetrüger nutzen die Angst der älteren Menschen aus. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Monheim Ilka Steffens, Kriminalhauptkommissarin bei Kreispolizeibehörde, wird bei ihrem Vortrag in Monheim darstellen, wie und warum die Maschen der Trickbetrüger so gut funktionieren und wie die Tätergruppen vorgehen.

Im Rahmen der neuen Seniorenarbeit „Kaffeezeit“, die vom Pfarrgemeinderat der Katholischen Kirchengemeinde St. Gereon und Dionysius (PGR) initiiert wird, informiert die Kreispolizeibehörde Mettmann unter dem Motto „Sicher im Alter“ am Dienstag, 9. August, um 14.30 Uhr im Pfarrer-Franz-Boehm-Haus, Sperberstraße 2a, über Betrugsformen am Telefon und Trickdiebstahl an Haustüren und in der Öffentlichkeit. Eingeladen sind vor allem ältere Mitbürger, da diese oft Opfer von solchen Betrügereien sind.