Langenfeld/Monheim : Ölabscheider: Stadt und Kreis machen Druck

Das Further Moor soll geschützt werden. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Der Biologischen Station Haus Bürgel ist das alte Ölabscheidebecken im Further Moor, nahe der A 3, schon lange ein Dorn im Auge. Bei Regen läuft das Becken über und die Ölreste landen im Landschaftsschutzgebiet Further Moor.

Bei der Politik in Langenfeld und im Kreis stößt sie auf offene Ohren. Der Langenfelder Grünen-Kreistagsabgeordnete Bernhard Ibold hebt gemeinsam mit Waldemar Madeia, Kreis-Fraktionsvorsitzender der CDU, hervor: „Mit unserem gemeinsamen Antrag unterstützen wir ein gestärktes Auftreten von Kreis und Stadt gegenüber der Autobahn GmbH. Ziel ist die zügige Entfernung des längst stillgelegten Ölabscheidebeckens samt der umweltgerechten Entsorgung der Schlämme sowie des Abdichtungsmaterials. Das Becken ist nachweislich mit Schadstoffen belastet. Der Rückbau ist dringend erforderlich, um Übertragungen der Schadstoffen in das wertvolle Moorgebiet zu verhindern“, so Ibold im Februar 2022.