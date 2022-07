Monheim Veranstaltung : Stadt lädt zu Familienpicknick im Viertel ein

Auf kleine und große Besucher wartet an der Brandenburger Allee ein buntes Programm. Foto: Birte Hauke

Monheim (elm) Im Herzen des Berliner Viertels wird in diesem Jahr wieder gepicknickt. Am Donnerstag, 4. August, lädt Stadtteilmanager Georg Scheyer in Zusammenarbeit mit dem Haus der Jugend, dem städtischen Klimaschutzbeauftragten, der LEG NRW Wohnen GmbH, dem Reitverein VRG Monheim-Baumberg und engagierten Ehrenamtlichen auf die Brandenburger Allee und den Nord-Süd-Grünzug ein.

Von 14 bis 18 Uhr gibt es zum Abschluss der Sommerferien ein buntes Programm. „Einfach eine Liegedecke, etwas zum Knabbern, ein paar Getränke, Partner, Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel und Geschwister einpacken und dann einen entspannten Nachmittag verbringen“, lädt Stadtteilmanager Georg Scheyer zum gemeinsamen Picknicken ein. Parkgelegenheiten gebe es am Kulturzentrum.