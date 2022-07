Spielen bei Langenfelder Selbsthilfegruppe : Mit Ping Pong gegen Parkinson

Langenfeld Eine japanische Studie belegt: Ping Pong unterstützt den Kampf gegen Parkinson. Die Langenfelder Selbsthilfegruppe sucht noch einen Trainer.

Die gemeinsame Zeit in der Gruppe verhindere zudem eine soziale Isolation und motiviere beim Sport. „Schon nach kurzer Zeit spürt jeder die positive Auswirkung auf den Körper“, weiß er aus Erfahrung. „Mitmachen kann jeder, unabhängig von der körperlichen Verfassung oder des Alters.“ Das Spiel sei gut für die Muskulatur und macht „vor allem viel Spaß. Der steht bei uns im Vordergrund, gewinnen ist Nebensache – zumindest für die meisten“, erzählt der Sprecher. Aber es geht auch anders: Zwei der Mitglieder sehen das eher sportlich und haben bei den deutschen Meisterschaften teilgenommen. Marion König gewann bei den Spielen im Einzel-Wettbewerb in der Klasse 3 die Goldmedaille. Siegfried Fürst warmit seinem Partner im Doppel erfolgreich.

Dank einer Kooperation mit der Tischtennisgemeinschaft Langenfeld ist der Aufbau einer PPP-Gruppe vor Ort gelungen. Seit gut einem halben Jahr besteht die Gruppe, die sich jeden Donnerstag von 18.30 bis 20 Uhr in der Alfred-Kranz-Halle der Peter-Härtling-Grundschule in Langenfeld Reusrath an der Gieslenberger Straße 51-53 trifft. Auch Mitglieder aus den Nachbarstädten Monheim, Haan, Leverkusen, Solingen und Leichlingen finden immer donnerstags den Weg nach Langenfeld. „Tendenz steigend“, freut sich Initiator Riegels. „Neben dem Spiel und der Bewegung ist uns natürlich der Austausch über die Krankheit in der Gemeinschaft besonders wichtig: Wir möchten der gesellschaftlichen Isolation von Betroffenen vorbeugen und Menschen motivieren, sich wieder aktiv am Leben zu beteiligen.“