Langenfelder Zirkusprojekt : Manege frei für junge Langenfelder Artisten

Langenfeld Eine Woche lang können Kinder im Langforter Freizeitpark Zirkusluft schnuppern und das „Handwerk“ der Artisten lernen.

In der letzen Woche der Sommerferien, ab Sonntag, 31. Juli, startet das Projekt „Mitmachcircus“ im Freizeitpark Langfort. Wer Lust hat, einmal als Zirkusakrobat in der Manege zu stehen, sich als Clown oder Jongleur zu versuchen, Jonlage zu zeigen oder am Trapez zu schwingen, könne sich noch anmelden, so die Organisatoren. Ein Elternteam arbeite ehrenamtlich und freue sich über weitere Teilnehmer. Außerdem hoffen die Organisatoren auf Spenden. Das Team möchte die Teilnahmegebühren moderat halten, damit möglichst viele Kinder an dem Projekt teilnehmen können. „Nur so können wir seit fast 30 Jahren dieses Projekt in Langenfeld durchführen“, heißt es auf der Vereinsseite.