Bürgerwiese Baumberg : Rhein-Rock stellt erste Bands vor

Der Verein Rhein-Rock stellt jetzt sukzessive die Bands für das Musikfestival auf der Bürgerwiese vor: vorne Jan von den Driesch. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim An den Start gehen beim Rock-Marathon am 20. August auf der Bürgerwiese Baumberg am Kielsgraben insgesamt zehn Gruppen. Karten gibt es online und an den bekannten Vorverkaufsstellen.