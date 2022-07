Altes Handwerk : So wird mit der Handsense gemäht

So wird mit der Handsense gemäht

Monheim Kann man eine Wiese oder einen Rasen lautlos und ohne Anstrengung mähen? So ganz ohne Lärm, Abgase & Benzingeruch oder Stromverbrauch?

Ja, man kann es und das auch noch sehr effizient mit einer Sense, dem wohl ältesten Mähwerkzeug. Am 10. Juli veranstaltete die Sensenschule RheinBerg auf dem Wiesengelände der Rheinwiesen-Farm in Monheim-Baumberg den Anfängerkurs „Mähen mit der Handsense”. Stefan Markel ist Sensenlehrer der Sensenschule und hat das Sensenhandwerk in der Berg- und Almwelt der südtiroler Alpen erlernt. Seit knapp zehn Jahren lehrt Stefan Markel mit seinem Team naturverbundenen Menschen das Mähen mit der Handsense.