Nach Angriff mit Schlagstock : Polizei nimmt zwei Schläger in Monheim fest

Die Polizei war in Monheim im Einsatz. Foto: dpa/Silas Stein

Monheim Am Mittwochabend gegen 22 Uhr wurde die Polizei in Monheim zu einem Einsatz an der Geschwister-Scholl-Straße in Baumberg gerufen. Dort sollen mehrere Personen in eine Schlägerei verwickelt gewesen sein.

Nach ersten Erkenntnissen war der Auseinandersetzung ein Angriff auf einen 21-jährigen Monheimer vorangegangen. Zwei Männer sollen ihn mit einem Schlagstock geschlagen haben, einer der Männer soll zudem eine Schreckschusspistole (PTB-Waffe) bei sich gehabt haben. Zeugen konnten die beiden Angreifer, einen 36-jährigen Monheimer und einen 31-jährigen Düsseldorfer, bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Mehrere Zeugen gaben an, dass im Hosenbund des Monheimers eine Schreckschusspistole gesteckt habe, die während der Auseinandersetzung zu Boden gefallen war. Die Waffe sowie der Schlagstock wurden sichergestellt. Der 21-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt. Die beiden Angreifer wurden zur Wache in Langenfeld gebracht, wo ein Atemalkoholtest und eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurden. Der Atemalkoholtest ergab bei dem Düsseldorfer einen Wert von 1,98 Promille, bei dem Monheimer wurde ein Wert von 0,54 Promille festgestellt.

(RP)