Brandstiftung in Monheim : Brennende Scheibenwischer geben Rätsel auf

Die Feuerwehr löscht in Monheim brennende Scheibenwischer an vier Autos. Foto: Patrick Schüller

Monheim Nachdem Unbekannte in der Nacht zu Sonntag die Scheibenwischer an vier Autos in Monheim angezündet haben, tappt auch die Polizei noch im Dunkeln, was Motiv, Ziel und Täterstruktur angehen.

Fest steht: Es war Brandstiftung, sagt Polizeisprecherin Diane Dulischewski. Ob es sich um einen Streich handelt oder um den gezielten Versuch, die Fahrzeuge komplett in Brand zu setzen, ist noch offen. „Wir ermitteln nach allen Seiten“, sagt Dulischewski. Darüber hinaus haben die Unbekannten vermutlich auch den Lack an mehreren Fahrzeuge beschädigt. Zwei zerkratzte Fahrzeuge, ein Opel Corsa und ein Kia Carens, befanden sich an der Friedenauer Straße 1 bis 4. Ein weiteres zerkratztes Auto, ein Nissan X-Trail, stand neben dem beschädigten Skoda Fabia auf Höhe der Hausnummer 2. Aufgrund der örtlichen Nähe der jeweiligen Fahrzeuge zu den Brandstiftungen schließt die Polizei einen Zusammenhang nicht aus. Die Polizei hat mehrere Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung eingeleitet und fragt: Wer hat zur Tatzeit an den Tatorten ungewöhnliche Beobachtungen gemacht und kann Hinweise zur Identität der oder des Tatverdächtigen geben? Die Polizei in Monheim ist unter der Nummer 02173 9594-6350 erreichbar.

Die Feuerwehr Monheim ist in der Nacht zu Sonntag zum Berliner Platz und zur Friedenauer Straße in Monheim ausgerückt und hat die brennenden Scheibenwischer gelöscht.

