Kreiselkunst in Monheim : Am Sonntag sprudelt der Geysir wieder

Am Sonntag sprudelt der Geysir wieder

Kreiselkunst in Monheim

Der Monheimer Geysir von Thomas Stricker im Kreisel an der Rheinpromenade ist ein beliebtes Fotomotiv. Foto: Stadt Monheim/Michael Hotopp

Monheim Am Sonntag, 24. Juli, wird der Verkehr rund um den Kreisverkehr zwischen 11 und 15 Uhr für mehrere Ausbrüche kurzzeitig gestoppt.

Nach der kurzfristigen Behebung eines technischen Schadens ist der Monheimer Geysir von Thomas Stricker im Kreisverkehr an der Rheinpromenade wieder aktiv. Am Sonntag, 24. Juli, steht der nächste Ausbruch bevor. Das teilt Stadtsprecher Thomas Spekowius mit. Zwischen 11 und 15 Uhr werden die intervallartigen Ausbrüche den rollenden Verkehr mehrmals kurze Zeit zum Erliegen bringen und jeweils für einen Moment der Stille am Rheinufer sorgen.